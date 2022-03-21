2022/03/21 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالت مدة اتصال الرئيسين، الأميركي جو بايدن، والصيني تشي جينبينغ، نحو ساعتين، الجمعة الماضية، لكن ما يزال من غير الواضح موقف الصين من العقوبات المفروضة على روسيا بعد قرارها غزو أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تخاطر الصين وتكسر جدار العقوبات الغربي على روسيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تخاطر الصين وتكسر جدار العقوبات الغربي على روسيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).