ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.. حقوق وتحديات

2022/03/21 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق؟

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