مسؤولون أميركيون: واشنطن تعتبر العنف في بورما ضد الروهينغا إبادة جماعية

2022/03/21 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون، لوكالتي فرانس برس رويترز، الأحد، إن الولايات المتحدة تعتبر أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار (بورما) ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

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