لبحث جهود دعم أوكرانيا.. بايدن يزور بولندا الجمعة

2022/03/21 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إلى بولندا لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة وغير مسبوقة على روسيا، وفق بيان للبيت الأبيض، الأحد.

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