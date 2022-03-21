2022/03/21 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KPx7fzTUdIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.. بين الإهمال وغياب القوانين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.. بين الإهمال وغياب القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).