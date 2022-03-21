2022/03/21 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد دراسات الحرب الأميركي إن "القوات الروسية لم تحقق أي تقدم كبير" في العشرين من مارس وأنها تقوم بدلا من ذلك بإنشاء مواقع دفاعية وتستعد لنشر المزيد من المدفعية والأسلحة حول كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تتورط في أوكرانيا.. لا تقدم على الأرض وجنود يتمردون على أوامر القتال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تتورط في أوكرانيا.. لا تقدم على الأرض وجنود يتمردون على أوامر القتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).