ألمانيا وقطر تتوصلان لاتفاق لتقليل الاعتماد على روسيا

2022/03/21 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت ألمانيا على عقد مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما "من شأنه أن يساعد الدولة الأوروبية على التخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية"، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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