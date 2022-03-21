بولندا تشتكي من عقوبات الاتحاد الأوروبي

2022/03/21 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد نائب رئيس الوزراء البولندي، بيوتر غلينسكي، الاتحاد الأوروبي لإبقائه العقوبات المفروضة على بلاده، على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين.وقال نائب رئيس الوزراء، بيوتر غلينسكي في مقابلة صحفية إن “بولندا على الرغم من مساعدتها للاجئين الأوكرانيين، لا تزال خاضعة لعقوبات بروكسل التي تتهم سلطات البلاد بانتهاك حقوق الديمقراطية”.وأضاف: “الاتحاد الأوروبي لا […]

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