أنشيلوتي : انا السبب في خسارة الكلاسيكو

2022/03/21 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأعرب المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي ،عن استيائه من الخسارة بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.وقال أنشيلوتي بعد المباراة : "كنا نبحث عن مزيد من السيطرة على الكرة، والضغط بشكل أعلى، ولكن بعد الهدف لم تنجح خطتنا وأضروا بنا ".وأضاف أنشيلوتي : " بدأنا باللعب، لكن لم تكن ليلتنا ، ونشعر بالأسف للجماهير، وعلينا أن نتطلع للأمام، وحاولنا التقدم إلى أعلى ولم ينجح الأمر " ، مضيفاً ان "الأمر صعب لأنها مباراة الكلاسيكو، والخسارة ضد برشلونة مؤلمة، وعلينا التحلي بالهدوء، ونحن آسفون لما حدث ".وأتم أنشيلوتي: " كل شيء سار بشكل خاطئ، وأخبرت اللاعبين أن ما حدث كان بسببي ".المصدر/ كورة

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