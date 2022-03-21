2022/03/21 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المهاجم الغابوني لنادي برشلونة الإسباني، بيير إيمركي أوباميانغ، رسالة قوية بعد اكتساح فريقه للفريق الملكي برباعية في "سانتياغو برنابيو"، سخر فيها من وصفه بـ"اللاعب المنتهي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. أوباميانغ ينشر تغريدة يسخر فيها من منتقديه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. أوباميانغ ينشر تغريدة يسخر فيها من منتقديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).