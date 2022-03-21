2022/03/21 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق برشلونة الإسباني انتصارا مفاجئا، بنتيجة 4-0، على مستضيفه ريال مدريد، في “كلاسيكو” الدوري الإسباني الشهير، مساء أمس الأحد، لكن الرباعية “الكتالونية” لم تكن الأمر الوحيد الذي أدهش جماهير العالم، فقد أثار اختيار “أطقم” الفريقين استغراب الملايين.وتاريخيا في مواجهات “الكلاسيكو”، يدخل عادة ريال مدريد بالزي الأبيض الكامل، بينما يرتدي برشلونة زيه الأول، […]

ظهرت المقالة الكلاسيكو..



لماذا دخل ريال مدريد وبرشلونة بالأسود والأصفر؟ أولاً على ايرث نيوز.

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