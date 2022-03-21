الولايات المتحدة تسلم السعودية عدداً كبيراً من منظومات باتريوت للدفاع الجوي

2022/03/21 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن السلطات الأمريكية سلمت عددا كبيرا من أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” إلى السعودية خلال الشهر الماضي.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر هويته، أن توريد منظومات “باتريوت” للدفاع الجوي ضروري حتى تتمكن السعودية من صد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي تشنها جماعة “أنصار الله” الحوثية ضد أهداف في السعودية.وطالبت […]

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