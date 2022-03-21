صحيفة: صواريخ باتريوت تصل السعودية بعد

2022/03/21 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن والرياض توترا حدا، نقلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدين، عددا كبيرا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى السعودية، الشهر الماضي، مستجيبة لطلبها العاجل لإعادة الإمداد، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.

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