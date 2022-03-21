2022/03/21 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط دولارين اليوم الاثنين مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 109.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يسجل ارتفاعاً جديداً مع صمود القوات الاوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

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