هونغ كونغ تعلن أستئناف رحلاتها الجوية مطلع نيسان

2022/03/21 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقالت كاري لام، رئيسة حكومة مدينة هونغ كونغ الصينية إن المدينة ستستأنف الرحلات الجوية الدولية مع 9 دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، في نيسان.وأضافت رئيسة هونغ كونغ، اليوم الاثنين: "اعتبارا من الأول من أبريل، ستزيل حكومة هونغ كونغ حظر الطيران عن تسع دول"، ورفع القيود التي كانت سارية منذ أوائل يناير، عندما ظهر المتحور "أوميكرون" لأول مرة في هذا المركز المالي.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا من بين الدول التسع على قائمة الحظر.المصدر: أ ف ب

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