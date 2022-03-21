مقتربة من 2000 حالة يومياً.. إصابات كورونا في الصين تعود للارتفاع

2022/03/21 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأحد 1947 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1542 حالة في جيلين، و154 حالة في فوجيان، و51 حالة في خبي، و38 حالة في قوانغدونغ، و35 حالة في لياونينغ، […]

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إصابات كورونا في الصين تعود للارتفاع أولاً على ايرث نيوز.

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