خبير امني يحذر من تحركات أميركية لنقل قادة داعش في شرق الفرات السوري

2022/03/21 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من تداعيات نقل قادة داعش الإرهابي من سجن الحسكة الى مكان غير معلن، لافتا الى ان هؤلاء الإرهابيين يشكلون خطراً على العراق لقرب المنطقة التي يتم فيها نقل الإرهابيين من الحدود العراقية السورية.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “توجه القوات الأميركية لنقل قادة داعش الإرهابي من سجن الحسكة […]

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