2022/03/21 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بحوزته “مسدس وسكين” في أحدى سيطراتها الأمنية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في سيطرة الشامية تمكنت من القاء القبض على أحد الأشخاص القادمين من محافظة النجف الاشرف بعد أن وجد بحوزته لحظة تفتيشه من قبل أفراد السيطرة […]

ظهرت المقالة الديوانية: القبض على شخص بحوزته “مسدس وسكين” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية: القبض على شخص بحوزته “مسدس وسكين” ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية: القبض على شخص بحوزته “مسدس وسكين” ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).