الطائي: المال السياسي لن يكون كافياً لتحقيق 220 مقعدا لتمرير المرشح الرئاسي

2022/03/21 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان المال السياسي الذي تحاول بعض الكتل والاطراف السياسية تقديمه الى بعض الشخصيات والنواب المستقلين لن تضمن تحقيق 220 مقعدا لصالح احد التحالفات للحصول على رئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بعض السياسيين اكدوا ان هناك تحركات […]

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