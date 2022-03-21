مسؤولون يتوقعون حسما عسكريا في أوكرانيا خلال أسبوعين

2022/03/21 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه محاولة روسيا لغزو أوكرانيا نحو "طريق مسدود"، بحسب ما توقعه مسؤولون غربيون وخبراء عسكرية، لاسيما بعد كل الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات، والتي تكبدتها موسكو دون أن تحقق أي من أهدافها الأولية، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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