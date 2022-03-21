الإمبريالية الروسية: من القيصرية حتى اليوم، مروراً بستالين - زبيغنيف كوفالفسكي

2022/03/21 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زبيغنيف_كوفالفسكي زبيغنيف مارشين كوفالفسكينشر المقال في عدد شهر تشرين الثاني/نوفمبر (105) عام 2014 من النسخة البولندية لشهرية لوموند ديبلوماتيك ترجمه من البولندية محرر مجلة انبريكور يان مالفسكييقول سيرغي نيكولسكي، الفيلسوف الروسي المختص بالثقافة، إن أهم فكر للروس “منذ سقوط بيزنطيا حتى اليوم هو فكرة الإمبراطورية وأن تكون البلاد أمة امبريالية.



لطالما علمنا أننا نعيش في بلد يتشكل تاريخه من سلسلة مت ......





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