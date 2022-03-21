2022/03/21 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لبيب_سلطان يميز المثقف عن سواه انه لايحيد عن مبادئ وقيم انسانية يمثلها ولن يخضعها لتبرير او مهادنة عند تعلق الأمر بخرقها تحت اية ظروف ولأي سبب كان.



فمثلا عندما شن صدام حربه العدوانية على الجارة ايران عام 1980 انبرى المثقفون العراقيون لأدانتها ولم يقبلوا بتبريرات الديكتاتور ومعه النظام العربي انها حربا دفاعية ضد تهديدات الخميني، أو ان امريكا والسعودية وأسرائيل ورطته فيها ، فالديكتاتور هو المسؤول الأول والأخير ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تناقض المثقف العربي حرب أوكراينا مثالا - لبيب سلطان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تناقض المثقف العربي حرب أوكراينا مثالا - لبيب سلطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).