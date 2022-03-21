2022/03/21 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ايناس_الربيعي في شهر فبراير الماضي رفضت المحكمة الاتحادية العراقية الطعن المقدم اليها بخصوص المادة 41 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على :- لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً".كالعادة يتجاهل المشرع العراقي كمية التعنيف الذي تع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعنيف النساء وقتل الابناء في العراق - ايناس الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعنيف النساء وقتل الابناء في العراق - ايناس الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).