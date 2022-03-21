عضو بالعصائب: لايوجد اختلاف بين الاطار والتيار على شخصية المرشح لرئاسة الحكومة

2022/03/21 | 08:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري لايوجد بينهم اختلاف حول الشخص المرشح لرئاسة الحكومة، حيث يكمن الخلاف حول آلية الترشح.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السعدي لـ /المعلومة/، ان “الاختلاف بين الاطار والتيار الصدري يكمن في آلية […]

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