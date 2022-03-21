القبض على متهمة بالسرقة في ميسان

2022/03/21 | 09:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمة بالسرقة في إحدى مناطق مدينة العمارة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بالتخطيط ومساعدة مجموعة متخصصة بالسرقة، وذلك لسرقة منزل أحد أقاربها”.واضافت ان “المتهمة أعترفت صراحة أثناء التحقيق بسرقة مبلغ من المال ومصوغات […]

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