ما هو النوم بالطريقة العسكرية؟ تقنية تنتشر على

2022/03/21 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتبر النوم بالنسبة للجنود بمثابة أمر بالغ الأهمية.وانتشرت مؤخرًا على نطاق واسع على تطبيق "تيك توك"، مقاطع تحتوي على نصائح للنوم بما يسمى "الطريقة العسكرية".تحدثنا إلى أخصائي النوم، الدكتور راج داسغوبتا، حول سبب نجاح تقنيات كهذه.ويقول الدكتور داسغوبتا، "عندما نتحدث عن التقنية العسكرية، فإن أساسها يتمحور حول استرخاء العقل والجسم".

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