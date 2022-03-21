برشلونة يمزق شباك ريال مدريد برباعية في قمة الليجا

2022/03/21 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكتسح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ريال مدريد 4-0، الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي […]

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