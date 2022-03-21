الرافدين يحصي حسابات التوفير والجاري للمواطنين المودعة اموالهم 

2022/03/21 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شباط الماضي بلغت 5811 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن :عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين […]

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