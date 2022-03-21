نيوزيلندا تخصص 3.5 مليون دولار لشراء أسلحة غير فتاكة لأوكرانيا

2022/03/21 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن البلاد ستخصص 5 ملايين دولار نيوزيلندي (3.5 مليون دولار) لشراء أسلحة غير فتاكة لأوكرانيا، إضافة لإرسال معدات عسكرية من مخزونها الخاص.وقالت أرديرن في بيان، إنه “ستقدم نيوزيلندا خمسة ملايين دولار نيوزيلندي لشراء معدات وأسلحة عسكرية غير فتاكة لأوكرانيا ، فضلا عن إرسال معدات عسكرية من […]

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