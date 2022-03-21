خام برنت يعاود الارتفاع ويقترب الـى 112 دولاراً للبرميل

2022/03/21 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولارا.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

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