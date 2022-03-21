القبض على 15 متهماً بقضايا المخدرات في ميسان

2022/03/21 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 15 متهم بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على (15) متهم بقضايا مخدرات منفصلة، وذلك إثر ممارسات أمنية نُفذت خلال الأيام القليلة الماضية […]

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