السورجي: انهاء ازمة رئاسة الجمهورية لاترتبط بالبيت الكردي

2022/03/21 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان الخروج من الانسداد السياسي بشأن رئاسة الجمهورية لايرتبط بتوافق البيت الكردي على شخصية معينة، بقدر التفاهم داخل البيت الشيعي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم يحصل بينهما أي تقارب في الوقت […]

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