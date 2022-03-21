أوكرانيا ترفض عرضا روسيا بشأن

2022/03/21 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن المعركة في مدينة ماريوبول، تضع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أمام مصير غامض، بسبب اشتداد حدة القتال.

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