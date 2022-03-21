2022/03/21 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد كريم جزيري، وكيل الأعمال السابق للنجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، على التغريدة الأخيرة التي نشرها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة على حسابه في “تويتر”.وتابع بيكيه احتفاله بفوز فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة، الذي تحقق على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكتب […]

ظهرت المقالة وكيل بنزيما السابق يكذب بيكيه ويذكره بسيناريو نيمار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل بنزيما السابق يكذب بيكيه ويذكره بسيناريو نيمار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل بنزيما السابق يكذب بيكيه ويذكره بسيناريو نيمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).