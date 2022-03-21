الشعب يستغيث والسياسي ينتقد والحكومة تتحرك من دون فائدة بعد ارتفاع الأسعار

2022/03/21 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اصبح المواطن العراقي ضحية الإجراءات الحكومية غير المدروسة التي بدأت برفع سعر صرف الدولار وانتهاء بالإجراءات التي قالت عنها الحكومة انها ستقود الى خفض أسعار المواد الغذائية، في وقت انتقدت فيه أوساط سياسية لاحول لها ولاقوة ماجاءت به الحكومة، وسط غليان شعبي شديد إزاء الارتفاع الكبير في معظم الأسعار قبيل حلول شهر رمضان.[…]

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