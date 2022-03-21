2022/03/21 | 09:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4gp8mHLxXnY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. جانب من احتفالات الكورد بعيد نوروز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. جانب من احتفالات الكورد بعيد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).