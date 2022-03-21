2022/03/21 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جائحة فيروس كورونا، يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل، ما يختبر مدى مرونة المنازل في كل مكان، ويدفع الناس إلى إعادة تقييم ما يحتاجون إليه في منازلهم، مثل امتلاك ثلاجتين وغرف خاصة بمكالمات الفيديو، وصولًا إلى "غرف الهروب".وتستعد شركات بناء المنازل للجائحة القادمة، حتى إن قناة HGTV المتخصصة في كل ما يتعلق بالمنازل والعقارات، تكيّف برامجها حول عادات الناس المتغيّرة.

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