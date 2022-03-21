2022/03/21 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ربط علماء من السويد وألمانيا الالتهابات التي تحصل ما بعد كوفيد طويل الأمد بالخلايا المناعية الضامة.وتشير مجلة Mucosal Immunology، إلى أن علماء معهد كارولينسكا السويدي وجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، اكتشفوا أن نوعا معينا من خلايا المناعة تسمى البلاعم هي السبب في الالتهابات طويلة الأمد بعد الإصابة بالشكل الخفيف من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون سبب الالتهابات ما بعد كوفيد طويل الأمد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون سبب الالتهابات ما بعد كوفيد طويل الأمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).