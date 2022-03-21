2022/03/21 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، استقراراً بالأسواق المحلية العراقية بيومها الثاني على التوالي.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصوف بحسب محال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الشمال

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146.750 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار الدولار بالأسواق العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار الدولار بالأسواق العراقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).