خبير امريكي يستبعد زيادة جديدة بعدد إصابات كورونا

2022/03/21 | 09:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجح أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن لا تشهد البلاد زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار نوع جديد من سلالة المتحور أوميكرون.وقال فاوتشي في مقابلة تلفزيونية، إنه “لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستشهد زيادة أخرى في حالات كورونا بسبب انتشار نوع جديد من “أوميكرون”، على […]

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