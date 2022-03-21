الاطار ينجح بالمحاصرة.. صحيفة سعودية: التحالف الثلاثي يشهد بداية ضعف وتخلخل

2022/03/21 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رأت صحيفة سعودية، الاثنين، ان التحالف الثلاثي بين السيد مقتدى الصدر ومسعود البارزاني ومحمد الحلبوسي يشهد بداية ضعف وتخلخل، فيما اشارت الى أن الاطار التنسيقي بدأ ينجح بمحاصرة التيار الصدري.وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاطار التنسيقي الذي لا يريد حصول تحالف الصدر على منصب رئيس الجمهورية عبر تمشية […]

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