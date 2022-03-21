تحذيرات جدية من مخدر التمساح

2022/03/21 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذرت رئيسة قسم السموم السابقة وأستاذة السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية مها غانم، من خطورة مخدر “الديزومورفين”، والمعروف باسم “مخدر التمساح”.وفي منشور تحذيري نشرته على صفحة التوعية التي أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “معلومات عن السموم”، أوضحت رئيسة قسم السموم السابقة، أن مخدر التمساح يتكون من غلي […]

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