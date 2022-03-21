القانون : اطراف متعددة تسعى لتوحيد الموقف بين التيار والإطار

2022/03/21 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن دولة القانون حسين علي مردان، الاثنين ، أن جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة ترتيب البيت الشيعي، مرجحا حصول تفاهمات جديدة قبيل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مردان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحادثات بين أطراف عدة من […]

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