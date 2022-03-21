اتحاد الكرة يغير ملاعب مباراتين في الجولة الحاسمة لدوري الدرجة الاولى

2022/03/21 | 10:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير ملاعب مباراتين في الجولة الحاسمة لدوري الدرجة الاولى.وذكر اتحاد الكرة في بيان ان “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تغييرَ ملاعب المبارياتِ الآتية لأغراضٍ تنظيميّة ضمن الجولة (22) من دوري الدرجةِ الأولى لهذا الموسم إلى أماكنها الجديدة، وبمواعيدها السابقة نفسها”.واوضح ان “البحري سيواجه […]

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