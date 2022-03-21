2022/03/21 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، إن تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي "توقف"، ولا يزال الجزء الأكبر من القوات على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقدم نحو كييف.. 25 كيلومترا تفصل القوات الروسية عن قلب العاصمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقدم نحو كييف.. 25 كيلومترا تفصل القوات الروسية عن قلب العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).