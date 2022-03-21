الاطار يكشف عن ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء

2022/03/21 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء هي جعفر الصدر وحيدر العبادي وقاسم الاعرجي لرئاسة الوزراء.

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