بذريعة 'غسل العار'.. أب يقتل أبنته بإطلاق النار عليها في بغداد

2022/03/21 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بمقتل فتاة على يد والدها ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل أبنته المدعوة (ح.أ) تولد ٢٠٠٥ باطلاقة نارية بمنطقة الرأس من سلاح نوع مسدس ضمن قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة بغداد".وأشار المصدر إلى أن "الأب لاذ بالفرار"، مبينا أن "الحادثة تأتي بذريعة "غسل العار".

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