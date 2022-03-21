القبض على 13 متهماً.. بينهم عصابتان للمتاجرة بالمواد المخدرة في بغداد

2022/03/21 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن القبض على 13 متهماً بينهم عصابتان للمتاجرة بالمواد المخدرة.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء 44 فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامني الوطني، دائرة العمليات والدعم الاستخباري من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من ثلاثة متهمين بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكريستال مع كمية من علب الادوية غير المرخصة جاء ذلك خلال معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم وعلى الفور تم نصب كمين محكم داخل شقة ومن ثم القبض عليهم بالجرم المشهود في منطقة الاعظمية".

وأضافت ان " قوة من شؤون السيطرات تمكنت بإشراف وتنسيق من لجنة متابعة عمل السيطرات/القيادة مع مدير السيطرات الخارجية من تنفيذ ممارسات امنية والتدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين قضائياً من القاء القبض على 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم يستقل عجلة حمل كبيرة محور جزء منها الى صهريج مخفي معد لتهريب المشتقات النفطية والجزء الظاهر براد وذلك في سيطرة الشعب".

وأوضحت الخلية انه "في سياق متصل تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة مع اجهزة تعاطيها وذلك ضمن منطقة جكوك بجانب الكرخ"، مبينة ان " قوة من افواج طوارئ بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية وضبط الاسلحة التي بحوزتهم ضمن منطقة الكاظمية".

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