2022/03/21 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال 2022.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "فرق ديالى الصحية سجلت 7 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهو أدنى معدل يومي للإصابات خلال 2022".

واضاف ان "معدل الشفاء سجل 150 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة لليوم السابع على التوالي".

واشار العزاوي الى ان "اجمالي حالات الاصابة التراكمية بالفيروس بلغت 83095 اصابة والشفاء 81638 حالة والوفيات 585 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).