الركابي يحدد عاملا رئيسيا في ديمومة الانسداد السياسي

2022/03/21 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي , الاثنين , ان العامل الخارجي الدولي والإقليمي مازال مؤثرا في الواقع السياسي ويثير المخاوف وإشاعة عدم الثقة فيما بين القوى السياسية , داعيا الى القوى السياسية الى الابتعاد عن المشورات الخارجية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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